Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, що Путін нарешті пояснив, чому напав на Україну.

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Різниця між анексією Криму й інших територій

Яковенко зазначив, що різниця між Кримом й іншими анексованими Росією територіями полягає в тому, що півострів росіянам був добре відомим. Так було й у період СРСР, і після здобуття Україною незалежності. Нічого для росіян не змінилось. Як їздили у Крим, так і продовжили їздити.

Ніхто не відчував того, що це чужа країна, чужа республіка. Україна була дуже гостинною, дійсно, рідною країною. Ніяких проблем там не було для росіян,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

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Путін заявив, що люди боролись за російську мову

Він продовжив, що під час свого виступу Путін заявив абсолютну маячню, мовляв, люди боролись за те, щоб говорити російською мовою. Однак ніколи ні в кого не було ніяких проблем говорити російською мовою.

"Зараз, можливо, вони вже з'являються, тому що це мова ворога. Утім до того, як Путін улаштував усе це, ніяких проблем говорити ні російською, ні будь-якою іншою мовою не було", – наголосив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст додав: усе, що говорив Путін – це повна маячня, паралельна реальність. Насправді цим виступом він запустив наступний етап самознищення Росії.

Він оголосив війну реальності й уже розпочав самоліквідацію Росії,

– підсумував він.

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