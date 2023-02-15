Запад уже кое-что знает: о чем Путин будет говорить на федеральном собрании

21 февраля Владимир Путин выступит перед федеральным собранием. Это должен быть его отчет за год войны против Украины. Но хвастаться кремлевскому диктатору особо нечем.

Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, какие громкие заявления может сделать Путин в этот день и как с этим может быть связан призыв США к своим гражданам покинуть территорию России и Белоруссии.

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Путин будет говорить о новом

Он отметил, что, возможно, до выступления на федеральном собрании Путин сделает важные заявления. Недаром так долго откладывалось его выступление. Однако есть несколько шагов, которые он может предпринять:

он может накануне подписать приказ о закрытии границ, а на федеральном собрании об этом объявить;

также он может ввести в России военное положение;

еще он может издать приказ о военной мобилизации экономики. И предприниматели должны будут платить больший налог.

"Предположим, что исполнился худший сценарий и, например, украинские военные отойдут от Бахмута. Но Путин не будет об этом рассказывать на федеральном собрании, как о победе. Он же отчитывается за год, и получается, что за это время российская армия уволила только Бахмут. Это ведь не серьезно для президента России", – считает Шейтельман.

Михаил Шейтельман предположил, о чем будет говорить Путин на федеральном собрании: смотрите видео

Настоящая интрига

По его мнению, Путин будет говорить о новом – о том, что впереди. Это может быть новая волна мобилизации, военное положение, закрытие границ, переход экономики на военные рельсы и т.д. Или о чем-то даже не хочется отгадывать, например, связанное с ядерным оружием.

"Для меня настоящая интрига в том, что США предупредили своих граждан покинуть Россию и Беларусь. Такое уже было, накануне того, как Путин объявил мобилизацию. Может быть, американцы что-то знают? Ведь они знали, что год назад Путин начнет войну", - отметил он. Михаил Шейтельман.

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