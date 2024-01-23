"Едва не заставляют ракеты самоуничтожаться": как средства РЭБ стали новым невидимым щитом

Два десятка ракет не долетели до целей благодаря украинским средствам РЭБ во время вражеской атаки 13 января. Аналитики ISW уже заявили, что это может стать переломным моментом для украинских возможностей радиоэлектронной борьбы.

Таким же мнением в разговоре с 24 Каналом поделился военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. По его словам, мировой ВПК настроен так, чтобы ракеты в основном сбивались другими ракетами, и это считалось самым эффективным способом. Однако Украина на практике доказывает совершенно иначе.

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Средства РЭБ – будущее оружие

В условиях безумных ракетных обстрелов, которые не испытывала ни одна страна в истории, Украине удалось найти новые методы противодействия ракетам и беспилотникам – средства радиоэлектронной борьбы, которые понемногу становятся переломом для украинских возможностей.

Я с этим соглашаюсь <..> Это стало таким же прорывом в военно-промышленном комплексе, как раньше было изобретение FPV-дронов, которые могут нести боеприпас. Системы РЭБ не просто вносят коррективы, а действительно едва не заставляют ракеты самоуничтожаться – это новый невидимый щит,

– заметил Андрей Крамаров.

РЭБ не представляет угрозы для живой силы противника, но влияет на состояние и эффективность современного оружия, которое зависит от постоянного обмена радиосигналами с другими системами на поле и за его пределами.

Почти каждая коммуникационная технология полагается на электромагнитные сигналы: будь то солдаты с радиостанциями, подключаемые к операторам дроны или ракеты, связанные со спутниками. Одним из основных, но эффективных инструментов является глушитель, нарушающий связь, посылая мощные сигналы на тех же частотах, что и рации или дроны, чтобы создать помехи и заблокировать сигнал.

Украинские средства РЭБ эффективно противодействуют вражеским целям

Генерал армии в отставке Николай Маломуж объяснил, что средства РЭБ – это мощные суперкомпьютеры, благодаря которым можно войти в систему управления ракетами. Встроенный искусственный интеллект дезориентирует ракету – она не может двигаться, потому что на нее влияет радиоэлектронное излучение. Поэтому использование радиоэлектронной борьбы может оказаться эффективной защитой для украинских населенных пунктов во время атак врага.

Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал создание в Украине "Армии роботов" и "Армии РЭБ". К соответствующей инициативе планируют привлечь предпринимателей, которые уже создавали разные продукты или умеют их масштабировать.

В то же время военный эксперт из Израиля Давид Гендельман объяснил, чтобы системы РЭБ стали переломом в войне, нужно, чтобы это имело системный эффект, потому что одноразовое применение еще ни о чем не говорит.