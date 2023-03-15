Враг рассредоточивает свой ресурс возле Бахмута, что в пользу ВСУ: нужно ли выходить из города
Украинские защитники продолжают удерживать самую горячую точку на военной карте Украины – город Бахмут. Там ситуация сложная и меняется каждый час, если не чаще. Впрочем, не так критична, чтобы выводить военных ВСУ.
Об этом в эфире 24 Канала заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил это тем, что основные логистические артерии находятся под контролем украинских военных.
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"Россияне рассредоточивают свой ресурс по многим направлениям. И они не могут полноценно собрать его, например на юге Бахмута. Это дает нам возможность не только нивелировать, но и держать достаточно эффективную оборону", – пояснил Коваленко.
У россиян парадоксальная тактика
Противник одновременно пытается штурмовать по нескольким направлениям, что Александр Коваленко называет парадоксальным. Вместе с этим россияне хотят продвинуться на север к Северску и на северо-запад к Славянску.
"Что касается направления Славянска, то они пытаются двигаться, чтобы захватить основные высоты. Пока им это не удается. В Северск они двигаются, потому что им важно в ближайшее время во время наступательных действий в направлении Кременная – Лиман именно замыкать эту локацию", – объяснил военно-политический обозреватель.
Бои возле Бахмута: последние события
- За время полномасштабной войны россияне применяли две ключевые тактики ведения боевых действий – артиллерийского вала и массированых пехотных атак. Впрочем, недавно испытывали и проверяли эффективность тактики малых пехотных волн.
- Зато украинские пограничники с помощью дронов доставляют российским захватчикам взрывные сюрпризы прямо в окопы из мусора.
- Также 15 марта ВСУ уничтожили в небе над Бахмутом русский Су-24. Впоследствии это подтвердил и Генштаб.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал главную задачу наших бойцов в Бахмуте – максимально ослабить врага.