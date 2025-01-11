Выжили и уже в Киеве: ВСУ взяли в плен военных из Северной Кореи

Украинские защитники на Курщине захватили в плен двух солдат КНДР. Они были ранены, но выжили.

В конце декабря Силы обороны уже брали в плен несколько северокорейских солдат. Впрочем, они были тяжело ранены, их не удалось реанимировать. Президент Зеленский отмечал, что россияне делают все, чтобы не позволить военным КНДР попасть в плен: посылают их в штурмы с минимальной защитой и добивают, передает 24 Канал.

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Двое северокорейцев на допросе в СБУ

На этот раз взятые в плен раненые северокорейцы выжили. По словам главы государства, они были доставлены в Киев. Сейчас они общаются со следователями СБУ.

Зеленский поблагодарил воинов тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и воинов-десантников, принимавших участие в захвате вражеских солдат.

Как и всем пленникам, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленникам. Мир должен знать, что происходит,

– отметил президент.

Военные КНДР в украинском плену / Фото из телеграма Зеленского

Ранее Зеленский сообщал, что КНДР потеряла 4 тысячи солдат в войне против Украины. Президент считает, что сближение с Северной Кореей демонстрирует слабость Владимира Путина.