Выжженный, но несокрушимый и непокоренный: кадры майского Мариуполя

Зверства российских оккупантов в Мариуполе не имеют предела. За время полномасштабной войны России против Украины о городе услышал весь мир.

Россияне разрушили около 95% Мариуполя. Трагическими кадрами из майского города-героя поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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К сожалению, эти кадры ужасают. Выжженные и разрушенные дома, город, в котором на первый взгляд уже нет жизни. В то же время Андрющенко заверил, что город хоть и уничтожен, но непокорен.

Май. Мариуполь. Несокрушимый и Непокоренный. Вернемся. Отплатим. Отстроим…,

– написал он.

Так выглядит Мариуполь сегодня: видео с телеграма Андрющенко

Напомним, что Мариуполь находится в блокаде России с 1 марта. В городе без света, воды, пищи и под постоянными обстрелами остаются десятки тысяч человек. Однако точной цифры из-за блокады города нет. Многие гражданские находятся под постоянными атаками врага на "Азовстали", где их героически защищают азовцы, которые не собираются сдаваться.

Эвакуация гражданских из Мариуполя

21 апреля впервые за время блокады города удалось организовать эвакуацию украинцев на автобусах. 79 мариупольцев привезли в Запорожье. Пережив блокаду, эвакуированные рассказывали, что россияне наносят по городу тяжелые авиаудары и бомбардировки. По их словам, города уже нет – он стерт с лица земли, а всюду лежат тела, которые некому похоронить.

Вчера, 30 апреля, впервые из "Азовстали" удалось увезти мирных жителей. 20 человек отправились в Запорожье.

Режим тишины с россиянами был оговорен на 6:00 30 апреля. Но, несмотря на договоренности, всю ночь и утро российские оккупанты обстреливали завод из артиллерии.

Однако в 11:00 режим тишины начался, а около 18:25 автобусы прибыли к "Азовстали". 20 мирных жителей, которых удалось вызволить из-под завалов, смогли эвакуироваться. Это были женщины и дети.

Ситуация в Мариуполе

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что за два месяца российские захватчики убили более 20 тысяч мариупольцев, еще около 40 тысяч человек насильственно вывезены на территории, неподконтрольные Украине. Чтобы скрыть свои ужасные преступления, в Мариуполь оккупанты завезли по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

Сегодня же в городе гуманитарная катастрофа отсутствует связь, коммуникации, лекарства и продукты. А дома мирных жителей россияне расстреливают из танков, несмотря на то, есть ли кто внутри.

В то же время, украинские военные продолжают спасать людей, которые оказались под завалами на "Азовстали". Российские оккупанты ежедневно атакуют завод авиаударами и обстрелами. В частности, во время бомбардировок 28 апреля враг попал в госпиталь, где находились около 500 человек, среди них раненые и врачи.

Но, несмотря на все попытки России захватить город, "Азовсталь" и Мариуполь держатся.

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