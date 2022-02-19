Взять Киев за двое суток: почему мечте Путина не суждено сбыться
Возможное полномасштабное вторжение России в Украину стало основной темой последних недель. О высокой вероятности коварных действий Кремля заявляют разведки разных стран мира.
По данным американской разведки, одним из 9 вариантов, которые имеет Россия, является захват Киева за двое суток. О том, действительно ли это возможно, – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал руководитель департамента политики безопасности Центра политических студий "Доктрина" Глеб Парфенов.
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Захватить Киев за двое суток
Как пишет NBC News, по данным источников в американской разведке, одним из 9 вероятных вариантов военного вторжения в Украину является захват Киева за 2 суток.
Это всего лишь бравада вроде известного высказывания "Возьмем Грозный двумя десантными полками",
– подчеркнул эксперт.
По его словам, российская армия давно не имела возможности воевать в городе. Это означает, что на самом деле гипотетическая битва может быть довольно продолжительной.
Яркий пример того, как долго может происходить потенциальная битва за Киев, мы можем увидеть на примере боев за иракский город Мосул: он воевал почти год. И это при том, что там находились не такие уж и большие группы террористов. Однако они наносили такие потери, что иракская армия не могла взять его столь долгое время,
– объяснил Глеб Парфенов.
Слова о "Киеве за 2 суток" – лишь мечты Кремля / Фото Getty Images
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Россия не застрахована
Кроме того, Глеб Парфенов отметил, что Россия сама не застрахована от партизанских атак непосредственно в собственных городах, так как "во время войны отряды спецназовцев могут работать не только на территории Украины, но и делать партизанские акции против российской власти в их же городах".
Кремлю стоит позаботиться о своих городах / Фото Shutterstock
Тем более прилегающие к границе территории являются этническими территориями Украины – Стародубщина, Восточная Слобожанщина. Если почитать местную прессу, то можно увидеть что настроения населения можно использовать в свою сторону. Украина должна быть готова в случае начала полноценной войны перенести эту войну на территорию России в подпольном виде и проводить акции против российской власти,
– резюмировал эксперт.
Последние новости о вероятном вторжении России:
- 18 февраля президент США Джозеф Байден выступил с экстренным обращением из-за ситуации вокруг Украины.
- Байден заявил, что Путин уже принял решение о нападении на Украину.
- В то же время пророссийские наемники 18 февраля объявили эвакуацию людей в Россию. Они включили в оккупированном Донецке сирены: люди в панике снимали деньги с банкоматов и образовывали очереди возле АЗС.
- В Кремле заявили, что не знали об эвакуации. Однако впоследствии Путин заявил, что в России выплатят по 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал жителей временно оккупированных территорий не верить боевикам, потому что Киев никаких наступательных действий не планирует.
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