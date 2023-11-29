Почти 67 тысяч долларов: депутата Миргородского горсовета разоблачили на взятке
Источник:НАБУ
Правоохранители разоблачили на взятке депутата городского совета Миргорода. Мужчина требовал 66,7 тысячи долларов от местного фермера за "решение вопроса".
НАБУ и САП разоблачили взяточника совместно с СБУ. Это произошло в Полтавской области, где депутат "решал земельные вопросы".
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Какой вопрос должен был "решить" депутат
Фермер обрабатывал арендованные земельные участки, поэтому чиновник пообещал ему продлить срок аренды на уже имеющуюся землю и получить в аренду новую. Почти за 67 тысяч долларов он уверял, что проголосует за принятие "нужного" решения на земельной комиссии и сессии городского совета. А также должен был обеспечить достаточно голосов других депутатов за принятие такого решения.
Во время передачи денег его поймали с поличным. А во время обысков дома и в здании городского совета обнаружили документы, доказывающие незаконность действий.
Событие квалифицировали как получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.
Депутат может быть лишен свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.Справка. Взятка в особо крупном размере превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан в пятьсот и более раз.
Вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения решают.
Депутат от "Слуги народа" прославился взяткой
- Андрей Одарченко пытался подкупить одного из чиновников. Речь идет о Мустафе Найеме, который возглавляет Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.
- Что интересно, мужчина является членом комитета по антикоррупционной политике, а взятку давал в биткоинах. За это его исключили из партии.