Вечером в субботу, 2 августа, по всей территории Украины в очередной раз объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Почему объявили воздушную тревогу?

Воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена около 18:19. Тогда же Воздушные силы ВСУ написали о ракетной опасности и взлете истребителя МиГ-31К.

Уже через несколько минут мониторинговые каналы сообщили, что российские войска, вероятно, совершили пуск ракеты "Кинжал".

Днепр – укрытие!

– написали в ПС.

Воздушные цели двигались также на Николаев – жителей призывали находиться в укрытиях.

В 18:32 мониторинговые каналы написали, что скоростные воздушные цели прекратили свое существование.

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Напомним, ночью 2 августа российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате было зафиксировано попадание в 8 локациях.