Взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья": Воздушные силы предупредили об опасности
Источник:Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ поздно ночью 7 февраля предупредили о новой опасности с неба. В России взлетели несколько бортов Ту-95.
Вражеские воздушные суда Ту-95 могут быть носителями крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55, которыми оккупанты регулярно обстреливают Украину. Поэтому в случае объявления воздушной тревоги нужно реагировать на угрозу.
Смотрите также В Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской области взрывы: ПВО работает по "Шахедам"
В России взлетели в небо Ту-95
Воздушные силы около 2 часов 58 минут сообщили, что с аэродрома "Оленья" в Мурманской области страны-агрессора взлетели несколько бортов Ту-95.
Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – около 5 утра. Следите за нашими сообщениями,
– отметили военные.
Они также призвали в случае объявления воздушной тревоги – направляться в укрытие.
До этого о вылете Ту-95 сообщали мониторинговые телеграм-каналы. В канале Monitor отмечали, что зафиксирован взлет 9 бортов Ту-95.
"Вхождение в Саратовскую область и Каспий – Волгодонского региона расчетно в 04:00 – 04:30", – написали представители канала.
Стоит отметить, что если пуски будут осуществлены из города Энгельс, то ориентировочно самолеты прибудут туда в 04:20 – 05:40. В таком случае ракеты долетят до Украины в 05:20 – 06:20.
Если "тушки" будут лететь к Каспию, то пуски отсюда, скорее всего, будут в 05:20 – 06:30. Тогда ракеты в воздушное пространство Украины зайдут в 06:50 – 08:00.
Этой же ночью враг атаковал Украину “Шахедами”
- Вечером 6 февраля впервые за долгое время враг пустил по территории Украины беспилотники типа "Шахед". Ночью 7 февраля "покраснела" большая часть нашего государства.
- Кроме того, активно работала по вражеским беспилотникам наша ПВО. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.
- Уже в 2 часа 39 минут прозвучали отбои воздушной тревоги. Суммарно по областям она длилась почти 4 часа.