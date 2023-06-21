Правило 2 стен может не сработать, – Свитан предостерег из-за взлета стратегической авиации Ту-22м3
Воздушные силы ВСУ вечером 21 июня зафиксировали взлет стратегической авиации Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка", расположенного в Калужской области России. Эти самолеты являются носителями ракет Х-22.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что каждый самолет может нести две ракеты Х-22.
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Опасность Ту-22м3
Х-22 – это сверхзвуковая ракета, которую сложно перехватывать. Боевая часть составляет около 1 тонны. Те средства ПВО, которые Украина имела раньше, к сожалению, не могли сбивать эти ракеты. Однако теперь перехватить Х-22 могут системы Patriot или SAMP/T.Обратите внимание! SAMP/T – наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Франция и Италия 15 мая 2023 года предоставили Украине первый ЗРК SAMP/T. В июне стало известно, что система уже развернута в Украине.
Эта ракета имеет большое круговое возможное отклонение. Попасть точно в цель Х-22 не может. Сейчас россияне в большом количестве используют эти ракеты по всей линии фронта.
Правило двух стен может не сработать, поэтому пока эти самолеты в воздухе, они могут совершить пуски ближайшие полчаса,
– отметил Свитан.
Именно ракета Х-22 14 января 2023 разрушила два подъезда многоэтажного дома в Днепре. Ее же россияне 27 июня 2022 запустили по торговому центру в Кременчуге.
Последние атаки россиян на украинские города
- Ночью 20 июня российские террористы еще раз атаковали Украину. Взрывы были слышны во Львове, Киеве и Запорожье.
- В Воздушных Силах ВСУ объяснили, что Украине не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы оградить всю территорию от российских атак. Поэтому "Шахеды" долетели до Львова.
- Ночью 21 июня оккупанты пытались атаковать Хмельницкую область с применением ударных дронов-камикадзе "Шахед". Обломки сбитых дронов упали на гараж и хозяйственное здание в одной из общин области.