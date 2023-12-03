В Украине объявили воздушную тревогу: в России третий день подряд взлетает носитель "Кинжалов"

В Украине объявили воздушную тревогу по всем областям. Это связано с тем, что в России взлетел истребитель МиГ-31К.

Тревога начала распространяться по стране в 13:03. 24 Канал призывает украинцев считаться с опасностью и пройти в укрытие.

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В России взлетел МиГ-31К

Воздушные силы в 13:04 объяснили, что причиной масштабной тревоги стал взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок,

– говорится в сообщении.

Отметим, что истребитель МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал" , которая может поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Поэтому ракета этого типа представляет угрозу для всех регионов Украины и может нанести удар через несколько минут после пуска.



Карта воздушных тревог в Украине на 13:10 3 декабря

К слову, враг третий день подряд поднимает в воздух истребитель МиГ-31К. Днем 2 декабря из-за взлета российского борта объявляли воздушную тревогу, которая длилась более 1,5 часа – с 12:08 до 13:49. В преддверии, 1 декабря, в Украине также объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя. В пятницу тревога продолжалась почти 2 часа.

В обоих случаях обошлось без пусков. Враг еще раз поднимал также самолет-заправщик ИЛ-78М, что свидетельствует об отработке дозаправки истребителя в воздухе.

Кроме того, на протяжении недели – с 27 ноября по 3 декабря – россияне уже 5 раз поднимали истребитель МиГ-31К.

Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревогу

Россия – коварный враг и может нанести удар в любой момент. Поэтому Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 декабря призвал украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.

Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги. Особенно в эти дни. Особенно. Не стоит пренебрегать,

– подчеркнул Президент Украины.