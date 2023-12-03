В Украине объявили воздушную тревогу: в России третий день подряд взлетает носитель "Кинжалов"
В Украине объявили воздушную тревогу по всем областям. Это связано с тем, что в России взлетел истребитель МиГ-31К.
Тревога начала распространяться по стране в 13:03. 24 Канал призывает украинцев считаться с опасностью и пройти в укрытие.
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В России взлетел МиГ-31К
Воздушные силы в 13:04 объяснили, что причиной масштабной тревоги стал взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома.
Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок,
– говорится в сообщении.
Карта воздушных тревог в Украине на 13:10 3 декабря
К слову, враг третий день подряд поднимает в воздух истребитель МиГ-31К. Днем 2 декабря из-за взлета российского борта объявляли воздушную тревогу, которая длилась более 1,5 часа – с 12:08 до 13:49. В преддверии, 1 декабря, в Украине также объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя. В пятницу тревога продолжалась почти 2 часа.
В обоих случаях обошлось без пусков. Враг еще раз поднимал также самолет-заправщик ИЛ-78М, что свидетельствует об отработке дозаправки истребителя в воздухе.
Кроме того, на протяжении недели – с 27 ноября по 3 декабря – россияне уже 5 раз поднимали истребитель МиГ-31К.
Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревогу
Россия – коварный враг и может нанести удар в любой момент. Поэтому Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 декабря призвал украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.
Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги. Особенно в эти дни. Особенно. Не стоит пренебрегать,
– подчеркнул Президент Украины.