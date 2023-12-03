Тривога почала ширитися країною о 13:03. 24 Канал закликає українців зважати на небезпеку й пройти в укриття.

До теми Тривога під час злетів МіГ-31К: скільки українців, вважають, що це потрібно

У Росії злетів МіГ-31К

Повітряні сили о 13:04 пояснили, що причиною масштабної тривоги став зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому.

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Моздок,

– мовиться у повідомленні.

Зазначимо, що винищувач МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал", яка може уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Тому ракета цього типу становить загрозу для всіх регіонів України й може завдати удару через кілька хвилин після пуску.



Мапа повітряних тривог в Україні станом на 13:10 3 грудня

До слова, ворог третій день поспіль підіймає у повітря винищувач МіГ-31К. Вдень 2 грудня через зліт російського борта оголошували повітряну тривогу, яка тривала понад 1,5 години – з 12:08 до 13:49. Напередодні, 1 грудня, в Україні також оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача. У п'ятницю тривога тривала майже 2 години.

В обох випадках минулося без пусків. Ворог вкотре підіймав також літак-заправник ІЛ-78М, що свідчить про відпрацювання дозаправки винищувача у повітрі.

Крім того, протягом тижня – з 27 листопада до 3 грудня – росіяни вже 5 разів підіймали винищувач МіГ-31К.

Зеленський закликав українців не ігнорувати тривоги

Росія – підступний ворог і може завдати удару у будь-який момент. Тому Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 грудня закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги й не нехтувати власною безпекою.

Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги. Особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити,

– наголосив Президент України.