Ни дня не проходит без того, чтобы у россиян все было неспокойно на захваченных территориях. В оккупированном Севастополе произошел "хлопковый взрыв" из-за утечки газа.

В СНТ "Сапун-гора" на Крымском полуострове вечером 6 ноября было тревожно. Местные телеграм-каналы сообщили о том, что взорвался частный дом.

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Под завалами нашли женщину

В Севастополе после газового "хлопка" почти полностью разрушилось здание. Ситуацию прокомментировали в так называемом министерстве чрезвычайных ситуаций врага.

В результате разгерметизации системы газопровода произошел взрыв газовоздушной смеси. Из-за этого случился частичный обвал частного садового дома. Пожара нет. Производится разбор конструкций,

– написали во вражеском ведомстве.

Из-за "хлопка" пострадала женщина, которая была в момент взрыва в доме. В настоящее время она госпитализирована, но медики оказывают ей помощь. Сообщается, что инцидент произошел около 18.40, 6 октября.

Момент газового "хлопка" в Севастополе: смотрите видео из открытых источников

Проблемы россиян в Крыму: актуальная информация

Российские власти обещают до декабря восстановить Керченский мост, пострадавший после взрывов в начале октября. Однако ремонтным работам нет конца, поэтому Кремль решил снова закрыть Крымскую переправу для автомобилей и автобусов.

Кроме того, недавно на горе Ай-Петри вспыхнуло кафе. Неизвестно, что стало причиной пожара, однако огонь распространился по площади более 1000 квадратных метров, и к ликвидации пламени оккупанты вынуждены были привлечь несколько бригад спасателей.

Также стоит вспомнить о масштабном "хлопке", который расцвел на вражеских территориях в конце октября. Кстати, в Пентагоне Соединенных Штатов прокомментировали причастность к инциденту.

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