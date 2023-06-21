Уровень опасности высокий: Гуменюк ответила, решатся ли россияне подорвать ЗАЭС и "Титан"

Российские оккупанты угрожают всему миру, выражая намерения подорвать Запорожскую АЭС и завод "Титан" в Крыму. Они заминировали эти два объекта и не исключено, что смогут пойти на роковой шаг. Последствия после подрыва ЗАЭС и Титана будут ужасными.

Об этом 24 Каналу сообщила Наталья Гуменюк – начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. По ее словам, угроза подрыва очень велика. Оккупанты могут быть способны на все.

К теме Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

Страна-террорист готова на любые шаги

Россияне заново заминировали охладитель реакторов на Запорожской АЭС. Кроме того, заминировали оккупанты и завод "Титан", возле оккупированного Армянска.

Уровень опасности оцениваем как достаточно высокий. Потому что безумие врага нам уже известно на примере локальной катастрофы, которую они устроили, подорвав Каховскую ГЭС. Но здесь по каждому объекту уровень катастрофы будет повышаться,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Завод "Титан" – это химическая опасность. В случае подрыва будет покрыт достаточно широкий спектр регионов, в том числе с выходом за пределы Украины и России. Заденет Турцию, возможно, частично Румынию.

Подрыв на Запорожской атомной станции – это опасность континентального масштаба. Она может быть гораздо более угрожающей.

"Здесь необходима реакция на мировом уровне международного сообщества. Эта работа на дипломатическом фронте ведется мощно", – отметила Гуменюк.

Кроме того, со стороны сил обороны Украины проводят определенные действия, направленные на предотвращение такой опасности. Хотя, в первую очередь, от таких действий будут страдать российские военные, ведь они ближе к эпицентру возможной катастрофы.

Наталья Гуменюк ответила, подорвут ли россияне ЗАЭС и завод "Титан": смотреть видео



Возможный подрыв ЗАЭС и "Титана": что известно