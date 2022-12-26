После взрывов в Энгельсе в России следует ожидать ряд загадочных смертей чиновников, – Ступак

На российском аэродроме "Энгельс", где россияне держат стратегическую авиацию, уже вторично за месяц раздался взрыв. Через второй "пропущенный" за столь короткий период в России буквально могут "полететь головы".

Хотя на рейтингах Путина и российских властей это ни в коем случае не скажется. Такое мнение в эфире 24 канала выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Последствия взрывов на "Энгельсе"

Собеседник отметил, что в последние месяцы в России при загадочных обстоятельствах погибают высокопоставленные должностные лица российской армии.

Я не говорю о текущих генералах. Там бывшие командующие сухопутными войсками, возможно, там старость. Руководители компаний военно-промышленного комплекса Росии. Они начинают погибать,

– отмечает Иван Ступак.

В частности, недавно был пример загадочной смерти Александра Бузакова – генеральный директор компании "Адмиральские верфи". Она занимается производством подлодок, являющихся носителями ракет "Калибр".

Взрывы на аэродроме "Энгельс": смотрите видео

"И до этого были случаи. Кто-то из окна там выпал. То есть, я думаю, что можно ожидать очередь загадочных смертей российских топ-чиновников разных предприятий ВПК", – заявил экс-сотрудник СБУ.

В то же время в российской армии, по его мнению, могут состояться только лишением должностей. Но вряд ли это будут какие-то топ-лица – только найдут козла отпущения.

Повторный взрыв на "Энгельсе"