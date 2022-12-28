Почему взрыв на "Энгельсе" был таким масштабным: Жданов предположил причину

26 декабря на российском аэродроме "Энгельс", откуда взлетали бомбардировщики, чтобы наносить ракетные удары по Украине, раздались взрывы. Россия официально заявила, что их военные сбили беспилотник над аэродромом.

Эти удары были опережающими: тот, кто их нанес, опередил российское командование, планировавшее очередной массированный удар по Украине. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 канал.

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Символическое название аэродрома

По его словам, сейчас там ситуация очень сложная – аэродром не работает. Оттуда выведено около 10 самолетов, из них 3 – Ту-160, а также вероятно 5 – 8 самолетов Ту-95. Они направлены в сторону Урала – на аэродром "Украинка".

Так совпало, что даже название у этого аэродрома символическое,

– подчеркнул он.

Военный эксперт заметил, что на аэродроме в Энгельсе проводятся восстановительные работы.

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5 самолетов были повреждены

"Информация вокруг взрыва очень разная. Официально россияне сообщали, что 3 человека погибли, 4 госпитализированы. Также поврежден пункт управления аэродромом", – сообщил он.

Жданов отметил, что из неофициальных российских источников известно: 8 человек погибли, примерно 17 ранены. Это вся дежурная смена управления полетами и "технари", находившиеся возле самолетов.

Он рассказал, что до 5 самолетов, вероятно, были повреждены в результате удара по аэродрому. Они стояли с подвешенными ракетами, поэтому взрыв был на такой большой площади и такой масштабный.

Осталось ждать недолго – скоро появятся спутниковые кадры этого аэродрома во время взрыва, и мы увидим, какие повреждения нанесли те беспилотники, или что там прилетело, неизвестно,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Украина официально никоим образом не причастна к этим ударам и никаких заявлений не делала.

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