В одной из квартир Киева взорвался аккумулятор: в ГСЧС сообщили подробности

Днем 7 июня в одной из многоэтажек Киева взорвался аккумулятор. О происшествии сообщили местные жители, видео происшествия также попали в сеть.

Сегодня днем в одной из квартир на Борщаговке взорвался аккумулятор. Взрыв выбил окна на одной из лоджий квартиры.

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Что говорят в ГСЧС

На видео, которые выложили жители, что живут рядом с пострадавшей многоэтажкой, видно, что взрыв вызвал сильное задымление в квартире и выбил окна в комнате, где был расположен аккумулятор. Также слышно, что в первые минуты после первого взрыва продолжались меньшие по силе взрывы.

Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила в комментарии 24 Каналу, что в результате происшествия есть один пострадавший.

В одной из квартир многоэтажки на Борщаговке взорвался литиевый аккумулятор. Огня практически не было, был лишь небольшой взрыв. Пострадавший сейчас находится в состоянии средней тяжести,

– отметила пресс-секретарь.

В квартире на Борщаговке взорвался аккумулятор: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика)

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