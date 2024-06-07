Сьогодні вдень в одній з квартир на Борщагівці вибухнув акумулятор. Вибух вибив вікна на одній із лоджій квартири.
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Що говорять в ДСНС
На відео, які виклали мешканці, що живуть поруч з постраждалою багатоповерхівкою, видно, що вибух спричинив сильне задимлення у квартирі та вибив вікна у кімнаті, де був розташований акумулятор. Також чути, що у перші хвилини після першого вибуху продовжувались менші за силою вибухи.
Речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила у коментарі 24 Каналу, що у результаті події є один потерпілий.
В одній з квартир багатоповерхівки на Борщагівці вибухнув літієвий акумулятор. Вогню практично не було, був лише невеликий вибух. Потерпілий наразі знаходиться у стані середньої тяжкості,
– зазначила речниця.
У квартирі на Борщагівці вибухнув акумулятор: дивіться відео (присутня ненормативна лексика)
Останні масштабні пожежі у Києві
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- 26 травня у Вишгородському районі у Київській області вдалося локалізувати пожежу в природній екосистемі. На місці працювали підрозділи ДСНС та працівники лісгоспу. До гасіння залучалось близько 60 осіб та 14 одиниць техніки.
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