В Брянской области - "Хлопок": в поселке Погар пылает электроподстанция

Ночь на 30 сентября для российских захватчиков стала крайне беспокойной. Так, в Брянскую область приехал "Хлопок". Еще и не с пустыми руками.

Как рассказывают местные телеграм-каналы и СМИ, взрыв произошел на электроподстанции в поселке Погар. Он расположен в Брянской области.

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Жители остались без света

Местные жители жалуются, что в округе нет света. Правда, по состоянию на 00:15 30 сентября отсутствует официальная информация о том, что произошло в регионе.

По предварительной информации, вспыхнула подстанция. В некоторых каналах пишут, что по электроподстанции был прилет.

На видео и фото, которые выложили в сеть, можно увидеть масштабный пожар. Видно, что в небо вздымается густой темный дым.

В Погаре на Брянщине вспыхнул мощный пожар: смотрите видео

Ближе к 1 ночи появилась информация от местного губернатора. Он сетовал, что в результате "украинской атаки поселка" нарушено электроснабжение. Он уверил, что пострадавших нет.

Накануне журналисты 24 Канала пообщались с политтехнологом Борисом Тизенгаузеном. Он прокомментировал атаки по объектам инфраструктуры и блекают в Курской области.

Как это повлияет на россиян и на войну

Думаете, его беспокоит судьба россиян, которые там где-то в холоде? Если бы он хотел дать какие-то блага им, он строил бы дороги, проводил газ, канализацию, вместо тратить миллиарды на войну,

– отметил Тизенгаузен.

Он напомнил, что кремлевский диктатор тысячи своих граждан посылает на верную смерть в Украине. Для Путина важно только одно: решить личный имперский вопрос. И он постарается достичь своей цели ценой населения собственной страны.

В то же время он отметил, что удары по энергетике России могут повлиять на ход боевых действий. А все потому, что блекауты могут значительно усложнить логистику врага.

Не стоит забывать, что энергетическая инфраструктура в России построена еще при СССР. Следовательно, сложно будет найти все необходимое комплектование, чтобы производить ремонт. А протяженность страны-агрессора мешает тому, чтобы все объекты скрыть с помощью ПВО.

Собственно, в ночь на 29 сентября неизвестный беспилотник сбросил две взрывчатки на подстанцию в Курской области. В результате без света остались пять населенных пунктов.