Взрыв был сразу после сигнала тревоги: Братчук рассказал детали ракетной атаки на Одессу

Российские захватчики 15 марта атаковали Одессу ракетами. К сожалению, уже известно о погибших и раненых.

Сейчас продолжается спасательная операция, среди пострадавших есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что ранения также получили спасатели и медики, которые прибыли на место после первого обстрела.

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Детали российского удара

На видео, которые распространяют в социальных сетях видно, что ранены гражданские. Это абсолютно противоположное тому, что могут заявлять пропагандисты о якобы ударе по скоплению иностранных военных. Эту тему они активно продвигают для своей внутренней аудитории в последнее время.

По предварительной информации, били баллистикой, вероятно, из Крыма. Но сейчас ждем точной информации от наших военных. К сожалению, есть попадания. Тревога была объявлена своевременно и потом фактически сразу произошел взрыв, что говорит о том, что это баллистика,

– рассказал Сергей Братчук.

Также сейчас в сети активно распространяют информацию о потребности в донорской крови. Однако здесь стоит ориентироваться только на официальные сообщения. Также надо помнить, что кровь нужна ежедневно для раненых украинских военных.

Удар пришелся по гражданским объектам – гражданской жилой застройке. Все детали еще будут сообщать, ведь сейчас главная задача – спасти людей. После первого удара враг цинично атаковал еще раз, когда на место уже прибыли спасатели.

Конечно, спецслужбы еще будут разбираться, но вполне вероятно, что это было наведение специально на жилые здания. К сожалению, второй удар пришелся как раз по спасателям и медицинским работникам,

– добавил Братчук.

Ракетный удар по Одессе: что известно