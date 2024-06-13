В Кропивницком произошел взрыв газа: пострадали двое детей

Ночью 13 июня в Кропивницком произошел взрыв газа. В результате этого пострадали двое детей.

Известно, что сейчас они находятся в больнице. В ГСЧС Украины сообщили детали ситуации.

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Взрыв газа в Кропивницком

Этой ночью в Кропивницком произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в частном жилом доме,

– говорится в сообщении ГСЧС Кировоградской области.

К сожалению, в результате взрыва есть пострадавшие. В частности, травмированы двое детей 2015 и 2017 годов рождения, которых в состоянии средней тяжести госпитализированы в областную детскую больницу.

Также значительные разрушения претерпел и сам дом. Собственно, разрушены две внешние стены, частично кровля, межкомнатные перегородки, выбиты окна и двери в двух квартирах жилого дома на площади 20 квадратных метров.

Сейчас специалисты устанавливают причину взрыва.

В частном доме в Кропивницком произошел взрыв газа / Фото ГСЧС

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