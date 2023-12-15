Депутат во время сесии сельсовета на Закарпатье взорвал гранаты: все, что известно о трагедии

Днем 15 декабря стало известно, что на Закарпатье депутат взорвал гранаты в помещении сельского совета. В результате трагедии много пострадавших.

В Керецковском сельском совете Мукачевского района один из депутатов взорвал гранаты прямо во время сессии. Все, что известно об этой трагедии, рассказывает 24 Канал.

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Как это произошло

Момент взрыва попал на видео. На записи видно, что мужчина заходит в помещение, где уже идет активное обсуждение. Он спокойно входит, на него никто не обращает внимания. Так же спокойно он достает гранаты из своих карманов.

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Мужчина выдернул чеку и бросил взрывные предметы в толпу. Раздался мощный взрыв. Сразу после него слышен крик раненых.

Что известно о пострадавших

Сразу после инцидента сообщили, что на месте происшествия много раненых. Сообщалось об 11 пострадавших, однако впоследствии цифра достигла 20. 6 – в тяжелом состоянии. Информация уточняется.

Сразу после взрыва также сообщили, что подрыватель погиб, однако затем уточнили, что медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к нему.

Что происходило в первые минуты после взрыва

Одна из раненых женщин кричит, что она не может пошевелиться. Пострадавшая жалуется, что она не может ходить, потому что у нее порезаны ноги. Также на видео зафиксирован момент вызова скорой.

Осторожно! Видео содержит жуткие кадры и ненормативную лексику 18+

Очевидно, те, кто оказался дальше эпицентра взрыва, пытаются помочь пострадавшим сильнее. На видео слышен крик других раненых.

Кто взрывал гранаты

Журналисты "Mukachevo.Net" сообщили, что, по предварительным данным, речь идет о депутате Сергее Батрине от партии "Слуга народа". Примечательно, что в сообщении полиции Закарпатской области не указывают имени депутата.

Кроме того, уточняют также, что на сессии сельсовета сегодня рассматривали вопросы принятия бюджета на 2024 год.

Как событие классифицируют правоохранители

Полиция будет расследовать этот инцидент как незаконное обращение с оружием. В то же время, Служба Безопасности Украины будет рассматривать это как террористический акт.

В чем могла быть причина конфликта

СМИ сообщают, что спор во время заседания, вероятно, мог возникнуть из-за намерений депутатов выделить сельскому голове от ОПЗЖ надбавку в 50% и ежемесячную премию в размере 100% от оклада. Присутствовавшие на заседании также рассказали медиа, что подорвавший гранаты депутат ссорился с коллегами по этому поводу.

Он был против назначения такой премии и активно пытался отстоять свою точку зрения.