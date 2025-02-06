Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: в каком состоянии находятся пострадавшие

Состояние трех человек, которые в среду, 5 февраля, получили ранения в результате взрыва возле Каменец-Подольского ТЦК и СП, удалось стабилизировать. Пострадавшие прооперированы и находятся в больнице.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на городского голову Михаила Поситко. Вчера днем в Каменце-Подольском возле здания ТЦК сработала взрывчатка. На месте работали все экстренные службы. Известно, что погиб один человек – это мог быть сам подрывник.

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Что известно о состоянии пострадавших в результате теракта возле ТЦК

По информации городского головы, врачи оказали помощь трем людям, которые имели тяжелые ранения.



Один из пострадавших – врач. Сейчас он в состоянии средней тяжести находится в реанимации под наблюдением медиков. Ему провели операцию по удалению гематомы и устранению перелома черепа.



Женщина, которая получила ранения, также находится в реанимации. Ее состояние стабильно тяжелое.



Также в больнице, в отделении травматологии, находится раненый военный. Медики прооперировали его и удалили обломки. Состояние мужчины оценивается как средне тяжелое.

Врачи обеспечены всем необходимым и делают все возможное для спасения и стабилизации пострадавших. Общество, призываю воздерживаться от негативных комментариев, сеющих раздор в обществе. Помните, кто наш общий враг,

– написал глава Каменца-Подольского.

К слову, исполнители терактов в Каменце-Подольском и в Ровно, вероятно, были завербованы Россией. В обоих случаях они погибли, взорвав взрывчатку. Это указывает на то, что россияне совершают военное преступление и сразу уничтожают своих коллаборационистов.