Удар по Крымскому мосту: как это повлияло на логистику россиян

В ночь на 17 июля на Крымский мост прилетел "хлопок". Вероятно, это был удар морскими дронами, потому что повреждена опора моста. Похоже, что большой катер-дрон доставил тонну или больше взрывчатки.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, если бы это был удар ракетами Storm Shadow, то в мосту образовалось бы одно большое отверстие.

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"Это больше похоже на подрыв большого количества взрывчатки. Речь идет о тонне или больше взрывчатке, которую смог доставить большой дрон формата большого катера. Нет ничего обгоревшего сбоку, даже на соседнем прилете нет никаких признаков удара. Похоже, что взорвался дрон, проломил снизу пролет, который после этого удара упал вниз", – считает он.

Военный эксперт предположил, что катер-дрон был не один. Их могло быть десяток или несколько десятков.

Логистика россиян

Павел Нарожный отметил, что сейчас идет наступление ВСУ на Южном направлении. Логистика россиян на эти участки фронта ведется по нескольким направлениям. Основной – участок от Мариуполя и по суше. Раньше у них работала железная дорога Мариуполь – Волноваха – Мелитополь, которая сейчас, вероятно, не работает.

"Участок железной дороги идет через Волноваху. Волноваха – одно из направлений нашего наступления, которое происходит успешно. До Волновахи, не говоря даже об HIMARS, можно достать даже более старыми образцами артиллерии", – объяснил военный эксперт.

Мелитополь – важнейшая цепочка для логистики врага. Из Берислава Херсонской области можно добраться до Мелитополя HIMARS. В селе под Геническом россияне сделали склад боеприпасов, складывали их вокруг железной дороги. Ударили ракеты Storm Shadow, этот состав взорвался и повредил примерно 100 метров железной дороги.

Железная дорога на суше, вероятнее всего, не работает или работает очень ограниченно. Вся логистика врага на этом участке сделана грузовиками. Боеприпасы доезжают до Мариуполя или Джанкоя, может, до Армянска и дальше везут грузовиками из Мариуполя или Армянска по всему участку фронта. Это долго, неэффективно и медленно,

– рассказал он.

Сейчас ВСУ наносят рекордные поражения как по артиллерии врага, так и по автомобилям и автоцистернам, разрушается логистика россиян. Военный эксперт подчеркнул, что есть три направления логистики россиян:

Через Крым; Через Мариуполь; Через порт в Бердянске, то есть морем.

"Автомобильный участок на Крымском мосту в две стороны. В одну сторону он нарушен, в другую – остался. То есть его могут отремонтировать и дальше грузить, что-то возить", – добавил Нарожный.

Взрыв на Крымском мосту 17 июля: главное