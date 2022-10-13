Врать страшно: в России дрожащим голосом "докладывали" о расследовании взрыва Крымского моста

Взрыв на Крымском мосту прогремел утром 8 октября. Впрочем, власти России до сих пор не могут прийти в себя. Что же произошло в то утро субботы, пытается выяснить следственный комитет врага.

Так, российские правоохранители 12 октября рассказали главе следственного комитета России свою версию взрыва на Крымском мосту. Заявили, что все якобы организовали украинские спецслужбы, пишут СМИ государства-агрессора.

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Взрыв на Крымском мосту: "версия" следственного комитета России

Традиционно оккупанты обвинили во всем украинские спецслужбы. Однако заверили, что не обошлось без участия грузин и армян. Более того, самих россиян.

Подчиненные отчитались Александру Бастрыкину, что установили якобы 12 причастных к взрыву людей. Следователи Путина представили маршрут, по которому и направлялся грузовик.

Все якобы было так:

груз сформировали и отправили из Одессы в Болгарию;

из Болгарии – в Грузию;

из Грузии – в Армению;

в Армении якобы установили таможенные документы;

далее машина снова вернулась в Грузию;

водитель пересек границу России через Северную Осетию, Краснодарский край, а оттуда, наконец-то, прибыл в Крым.

Следователь докладывал обо всем дрожащим голосом и время от времени запинался, словно видит "документы" о взрыве на Крымском мосту впервые.

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Российская версия о взрыве на Керченском мосту: смотрите видео

Что известно о взрыве на Крымском мосту

Около 6 часов утра 8 октября на Керченском мосту прогремел взрыв. Часть конструкции буквально обрушилась в воду. Вспыхнул масштабный пожар.

Предварительно российские СМИ сообщили, что в результате взрыва повреждено около 1,3 километра железнодорожного полотна.

В России заявили, что внутри грузовика была взрывчатка. Интересно, что накануне в Кремле неоднократно уверяли, что тщательно проверяют все заезжающие на мост транспортные средства. И вообще мост охраняют под водой, над водой и как только возможно.

В ОП заявили, что взрыв на Крымском мосту совершили сами россияне. Михаил Подоляк отметил, что ФСБ при поддержке ЧВК в последнее время пытались давить на руководство Минобороны и Генштаба России.

В подрыве переправы оккупанты обвинили Украину. А уже 10 октября оккупанты массированно обстреляли Украину. Тогда Путин заявил, что это "месть за Керченский мост".

Отметим, что после взрыва россияне массово пытаются покинуть временно оккупированный Крым. На подъезде к мосту образовались огромные пробки. Кстати, очереди грузовиков по состоянию на 13 октября все еще видны из космоса.

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