Взрыв, пожар и ракетная опасность: в российском Курске неспокойная ночь

В России ежедневно ночью слышат взрывы в разных областях и уже понемногу начали объявлять тревогу. Этой ночью неспокойно было в городе Курске.

Там раздавался мощный взрыв. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о громкой ночи в Курске

О громких звуках в Курске местные телеграм-каналы сообщили в 01:08 31 июля. В сети также выложили видео, где можно услышать момент взрыва в российском городе.

В Курске слышали взрыв: смотрите видео

Впоследствии в Курской области объявили "ракетную опасность". В самом Курске также слышали сирену.

В Курске звучала сирена: смотрите видео

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в 01:50 рассказал, что в Курском районе возник пожар на одном из объектов после "атаки ВСУ". Российский чиновник сказал, что якобы находится на месте вместе с представителями силовых структур, и выясняет возможные последствия и якобы причины отсутствия сигнала тревоги в городе.

Кадры пожара из Курска: смотрите видео

К слову, в ночь на 30 июля в Курске также раздавались взрывы в районе аэропорта, а местные видели яркую вспышку. Исполняющий обязанности губернатора отчитался, что, мол, четыре ракеты были уничтожены ночью в небе.

Ранее неспокойно в Курске было вечером 28 июля. В российском городе прозвучала серия взрывов, а россияне сообщали об атаке не менее 15 дронов "волнами" с четырех сторон.