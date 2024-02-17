Мишенью стали дети: Федоров заявил о циничном взрыве из-за оккупантов в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе 17 февраля прогремел мощный взрыв в спорткомплексе. Это произошло во время проведения спортивных соревнований.

Об этом инциденте рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. Он добавил, что взрыв произошел из-за того, что оккупанты демонстрировали детям гранатомет, передает 24 Канал.

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Мишенью врага стали дети

Согласно сообщениям в сети, 17 февраля в мелитопольском спортивном комплексе №3 проводили спортивные соревнования. Во время мероприятия прогремел мощный взрыв, после чего детей срочно эвакуировали из здания. На место событий сразу прибыли кареты скорой и оккупационная "милиция".

Здание спортивного комплекса сразу оцепили. Свидетели сообщали, что взрыв был настолько мощным, что вылетели стекла.

Оккупанты используют любые методы, даже циничные. Сегодня их мишенью стали дети ... Призываю мелитопольцев и всех жителей ВОТ быть максимально осторожными! Враг коварный!

– написал Федоров.

В пропагандистских росСМИ сообщали, что порезы от стекла получили 6 человек, среди которых – двое детей. Им оказали помощь на месте и не госпитализировали.

Некоторые российские телеграм-каналы сообщали, что в здании спортивного комплекса якобы ликвидировали коллаборанта. Однако Федоров сообщил, что причиной взрыва стало то, что оккупанты демонстрировали детям работу гранатомета.

"Сегодняшний взрыв в спорткомплексе временно оккупированного Мелитополя – очередной теракт от потерявших рассудок россиян. Через десятки свидетелей оккупанты вынуждены были признаться: сегодня детям во время турнира по самбо они... демонстрировали ручной противотанковый гранатомет. "Демонстрант" нажал на курок. Как результат – несколько человек получили травмы", – сообщил Федоров.

Председатель Запорожской ОВА отметил, что в своей пропаганде и милитаризации детей враг окончательно выжил из ума и уже самостоятельно устраивает провокации.

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