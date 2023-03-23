В Мелитополе утром прогремел громкий взрыв: как его объясняют оккупанты
Источник:Иван Федоров
Неспокойным оказалось утро для российских оккупантов в Мелитополе. Там прогремел мощный взрыв. Интересно, что захватчики уже не пытаются замаскировать его под "работу ПВО".
О том, что в Мелитополе раздался громкий взрыв сообщил городской голова Иван Федоров. Соответствующее сообщение в его телеграме появилось в 06:46 23 марта. Он также пообещал со временем поделиться деталями.
Читайте также Снаряды с обедненным ураном испепеляют мощнейшую броню: что это такое и почему у россиян истерика
Оккупанты подтвердили взрыв
Об этом с изумлением заметили в РИА "Мелитополь". В издании подчеркнули, что оккупанты не использовали традиционной методички с "работой ПВО", "сверхзвуком", "хлопком". Нет, они просто взяли и подтвердили, что в Мелитополе произошел взрыв.
По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. Сам взрыв произошел на улице Ивана Алексеева, в районе пожарной части. Оккупанты, конечно же, отметили, что пострадавших нет. Также сообщили, что на место инцидента отправились экстренные службы и правоохранители.
Впоследствии оккупанты признались, что из-за взрыва пострадал сотрудник полиции. По имеющейся информации, его доставили с травмами разной степени тяжести в больницу.
Иван Федоров в 07:50 опубликовал новое сообщение. Он отметил, что в Мелитополе россияне не на шутку засуетились. Поскольку стало известно о якобы пострадавшем полицейском, то могут состояться очередные рейды.
Наверное, дальше в лучших российских традициях перекроют улицу и будут искать "диверсантов". Паника начинается, оккупанты,
– подчеркнул он.
Около 08:00 в сеть выложили видео с взрыва. На нем можно увидеть, как пожарные укротили огонь, охвативший автомобиль. СМИ сообщают, что этот самый "раненый полицейский" и был во взорванном автомобиле. Он, собственно, сотрудничал с оккупантами.
В Мелитополе взорвали автомобиль с полицейским: смотрите видео
Журналисты вспомнили день подрыва автомобиля изменника Ивана Ткача. Тогда предварительно предполагали, что покушение совершили на главного пожарного коллаборанта Дмитрия Кучеркова. Не исключают, что утренний "хлопок" в Мелитополе – очередная попытка ликвидировать предателя.
В любом случае, охота на Кучеркова открыта,
– подчеркивают журналисты.
ВСУ уничтожили командный пункт
- Накануне ВСУ нанесли результативный удар по врагу на Запорожье. По словам Ивана Федорова, еженедельно украинская разведка определяет базы оккупантов. В прошлом удалось поразить командный пункт россиян.
- Случилось это 19 марта. Оккупанты обосновались в селе Малая Белозерка неподалеку от Васильевки. Для импровизированного командного пункта они выбрали один из подвалов. Наша разведка определила позицию, передала координаты, а артиллерия прицельно отработала по врагу.
- В результате, 15 российских захватчиков оперативно отправились на "концерт Кобзона". Известно, что еще около 10 получили ранения. Заметим, что к рядам "двухсотых" присоединились также офицеры.