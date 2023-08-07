Взрыв многоэтажки в Полтаве: в полиции назвали причину
Источник:"Суспильне"
6 августа в Полтаве произошел взрыв в многоэтажном здании. На следующий день правоохранители рассказали, что было его причиной.
Деталями по поводу взрыва в многоэтажке поделился спикер Полтавского районного управления полиции Василий Зуб. Он объяснил, что стало причиной жуткого инцидента, произошедшего поздно вечером.
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Взорвался газовый баллон
Известно, что взрыв произошел 6 августа около 22:15. Его причиной был туристический газовый баллон на 8 литров. По словам Василия Зуба, разместили емкость в тамбуре между двумя квартирами на третьем этаже.
В результате взрыва газового баллона травмы получили несколько жильцов дома. Речь идет о 73-летнем владельце, его 72-летней жене, а также 44-летнем соседе супругов. Всех их госпитализировали с травмами и ожогами. Также известно, что в результате взрыва повреждения получили несколько квартир.
Правоохранители расследуют дело по статье Уголовного кодекса о нарушении установленных законодательством требований пожарной и техногенной безопасности. За ней предполагается ответственность от штрафа до заключения на срок до трех лет.
Ранее мощный взрыв газа произошел в Киеве
- Так, в ночь на 22 июня мощный взрыв произошел в Днепровском районе Киев. В результате этого на разных этажах несколько квартир испытали разрушения.
- Сначала КГВА сообщала, что взрыв произошел, по предварительной информации, в результате утечки газа. Вероятно, эпицентр был на 7 – 8 этаже. После же утечки было сквозное разрушение конструкций дома сразу на трех этажах.
- В результате взрыва пострадали 5 человек, которых госпитализировали. К сожалению, еще 3 человека погибли.
- Еще около 20 жильцам дома удалось спастись. Они получили медицинскую помощь, после чего их отпустили по домам.
- По словам очевидцев, взрыв был очень мощным. Они подумали, что это по дому прилетела ракета. Впрочем, впоследствии они почувствовали запах газа и осознали, что произошла утечка.