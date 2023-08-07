Взрыв многоэтажки в Полтаве: в полиции назвали причину

6 августа в Полтаве произошел взрыв в многоэтажном здании. На следующий день правоохранители рассказали, что было его причиной.

Деталями по поводу взрыва в многоэтажке поделился спикер Полтавского районного управления полиции Василий Зуб. Он объяснил, что стало причиной жуткого инцидента, произошедшего поздно вечером.

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Взорвался газовый баллон

Известно, что взрыв произошел 6 августа около 22:15. Его причиной был туристический газовый баллон на 8 литров. По словам Василия Зуба, разместили емкость в тамбуре между двумя квартирами на третьем этаже.

В результате взрыва газового баллона травмы получили несколько жильцов дома. Речь идет о 73-летнем владельце, его 72-летней жене, а также 44-летнем соседе супругов. Всех их госпитализировали с травмами и ожогами. Также известно, что в результате взрыва повреждения получили несколько квартир.

Правоохранители расследуют дело по статье Уголовного кодекса о нарушении установленных законодательством требований пожарной и техногенной безопасности. За ней предполагается ответственность от штрафа до заключения на срок до трех лет.

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