Деталями щодо вибуху у багатоповерхівці поділився речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Він пояснив, що стало причиною моторошного інциденту, який стався пізно ввечері.
Читайте також Окупанти вдарили по будинку в центрі Херсона: загинула жінка, постраждали двоє рятувальників
Вибухнув газовий балон
Відомо, що вибух стався 6 серпня близько 22:15. Його причиною був туристичний газовий балон на 8 літрів. За словами Василя Зуба, розмістили місткість у тамбурі поміж двома квартирами на третьому поверсі.
Внаслідок вибуху газового балона травм зазнали кілька мешканців будинку. Мовиться про 73-річного власника, його 72-річну дружину, а також 44-річного сусіда подружжя. Усіх їх госпіталізували з травмами й опіками. Також відомо, що внаслідок вибуху пошкоджень зазнали кілька квартир.
Правоохоронці розслідують справу за статтею Кримінального кодексу про порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки. За нею передбачається відповідальність від штрафу до ув'язнення на термін до трьох років.
Раніше потужний вибух газу стався у Києві
- Так, у ніч проти 22 червня потужний вибух стався у Дніпровському районі Києва. Внаслідок цього на різних поверхах кілька квартир зазнали руйнувань.
- Спочатку КМВА повідомляла, що вибух стався, за попередньою інформацією, внаслідок витоку газу. Ймовірно, епіцентр був на 7 – 8 поверсі. Після ж витоку було наскрізне руйнування конструкцій будинку відразу на трьох поверхах.
- Внаслідок вибуху постраждали 5 людей, котрих госпіталізували. На жаль, ще 3 людей загинули.
- Ще близько 20 мешканцям будинку вдалося врятуватися. Вони отримали медичну допомогу, після чого їх відпустили по оселях.
- За словами очевидців, вибух був надзвичайно потужним. Вони в той момент подумали, що це по будинку прилетіла ракета. Втім, згодом вони відчули запах газу й усвідомили, що стався витік.