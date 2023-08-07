Деталями щодо вибуху у багатоповерхівці поділився речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Він пояснив, що стало причиною моторошного інциденту, який стався пізно ввечері.

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Вибухнув газовий балон

Відомо, що вибух стався 6 серпня близько 22:15. Його причиною був туристичний газовий балон на 8 літрів. За словами Василя Зуба, розмістили місткість у тамбурі поміж двома квартирами на третьому поверсі.

Внаслідок вибуху газового балона травм зазнали кілька мешканців будинку. Мовиться про 73-річного власника, його 72-річну дружину, а також 44-річного сусіда подружжя. Усіх їх госпіталізували з травмами й опіками. Також відомо, що внаслідок вибуху пошкоджень зазнали кілька квартир.

Правоохоронці розслідують справу за статтею Кримінального кодексу про порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки. За нею передбачається відповідальність від штрафу до ув'язнення на термін до трьох років.

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