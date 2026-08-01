Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время празднования дня рождения российского генерала, – СМИ

Взрыв в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы прогремел в тот момент, когда там, возможно, отмечал свой день рождения один из российских генералов. Для этого заведение было закрыто для посетителей.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Кто из российских генералов мог отмечать день рождения в Balzi Rossi?

Российская Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова написала, что в Balzi Rossi отмечал праздник "кто-то из элиты".

Сегодня во время очередного банкета прогремел взрыв. Есть погибшие и много раненых. Говорят, что отмечали праздник, как свадьбу, кто-то из элиты. Господи, спаси и сохрани,

– написала сторонница российского диктатора.

В то же время пропагандистский журналист Олег Кашин предполагает, что день рождения мог отмечать главнокомандующий военно-космическими силами России, генерал-полковник Александр Чайко.

В 2022 году Чайко командовал группировкой войск "Восток". Его подразделения причастны к военным преступлениям в Киевской области, в частности во время оккупации Бучи.

Поэтому, если информация подтвердится, это будет одна из самых высокопоставленных целей за время войны. Ведь Чайко отвечает за стратегическую авиацию и ПВО России и непосредственно несет ответственность за каждый ночной обстрел.

В то же время российский военный блогер Ян Матвеев отмечает, что сегодня свой день рождения празднуют генерал-майор ВДВ Владимир Селиверстов (участвовал в наступлении на Киев) и генерал-лейтенант Александр Ярошевич (начальник департамента транспортного обеспечения Минобороны).



Российские генералы Владимир Селиверстов (слева) и Александр Ярошевич (справа) / Коллаж 24 Канала

Напомним, взрыв в центре Москвы прогремел около 20:10 1 августа. Уже известно о как минимум 3 погибших и 17 пострадавших, которые в тяжелом состоянии находятся в больнице.

На данный момент российские ведомства официально не сообщали имена погибших. В то же время возле заведения было припарковано много автомобилей с черными номерами (такие устанавливают на машины Вооруженных Сил России). Также очевидцы якобы видели автобус Росгвардии.