Минобороны России назвало "причину" взрывов на 51 арсенале ГРАУ

Министерство обороны России сообщило, что причиной взрывов на 51 арсенале ГРАУ было возгорание, в результате которого якобы на территории части произошла детонация боеприпасов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Там также назвали причину возникновения пожара. Заметим, что на арсенале хранили много ракет и снарядов.

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Как Россия прокомментировала взрывы

По данным российского оборонного ведомства, Андрей Белоусов дал поручение выяснить обстоятельства факта чрезвычайного положения в Киржанском районе. Как уточнили в министерстве, по его результатам виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате этого якобы нет. Причиной возгорания россияне называют нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Никакой дополнительной информации по этому поводу оккупанты не указали.

К слову, по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, на арсенале были значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер","Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".