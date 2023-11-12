Взрыв на АЗС в Харькове: в компании назвали причину

В Харькове 12 ноября раздался взрыв на заправке. В компании, которой принадлежит АЗС, объяснили, почему он произошел.

В Харькове 12 ноября утром слышали взрыв. Тогда о воздушной тревоге не было объявлено, а впоследствии стало известно, что он не связан с вражеским обстрелом, передает 24 Канал.

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Взрыв произошел в авто

По предварительным данным, взрыв произошел внутри автомобиля. В результате на месте вспыхнул пожар, о котором сообщали в ГСЧС. Руководитель департамента корпоративных коммуникаций компании, которой принадлежит заправка, Ярослава Полякова рассказала подробности.

Причиной стал не взрыв колонки. На месте работают специалисты, выясняют причины. Персонал и другие клиенты не пострадали,

– говорится в сообщении.

Водителя, внутри чьего авто вспыхнул пожар, госпитализировали.

Место происшествия осмотрели следователи и взрывотехники. Специалисты должны установить причину инцидента.

В Харькове слышали взрыв