"Это уже за гранью": у россиян подгорает из-за "хлопка" в Туапсе и других уголках России

В ночь на 28 февраля в российском городе Туапсе, расположенном в Краснодарском крае, было громко. Там произошла атака дронов.

БпЛА попали по территории нефтебазы госкомпании "Роснефть", передает 24 Канал. Хотя пропагандисты, как всегда, сообщают, что пострадавших нет.

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Этим утверждениям не верят даже сами россияне. Ведь разрушения в результате атаки серьезны. На территории нефтебазы раздались два взрыва, в результате чего там начался пожар.

Как реагируют россияне

В соцсетях россияне жалуются, что власть им не говорит правду. Один из пользователей твиттера саркастически написал: "Никто не пострадал, похороны в пятницу".

Что известно об ударе по нефтебазе

По данным Astra, в нескольких метрах от места удара расположена казарма минобороны России. Российские власти настаивают, что никто из находившихся там людей не пострадал и "повода для беспокойства нет", однако в соцсетях к этим заверениям отнеслись скептически.

Последствия удара по нефтебазе в Туапсе / Фото Сергея Стерненко

Добавим, что 25 февраля на территории России снова было неспокойно – местные пишут, что в приграничные регионы наведывалось "Бавовнятко". В то же время власти оккупантов, как всегда, утверждают, что это работают системы ПВО.

А 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину – оккупанты жаловались на серьезный обстрел поселка Попово-Лежачи, что в Глушковском районе Курской области. Осколки посекли 9 домовладений. Известно о частичном обрушении, разбитых окнах, а также сломанных ограждениях. Один дом вообще вспыхнул в результате прилета. Пламя пожарные усмирили. Также известно о выбитых окнах в местном сельском совете.