В подмосковном Подольске прогремел взрыв на подстанции, часть районов без света

3 апреля 2024, 15:01
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В Подмосковье произошел взрыв на подстанции рядом с железнодорожной станцией "Подольск". Как следствие, несколько районов города остались без света, остановился электротранспорт.

О взрыве и проблемах с электроснабжением сообщили российские СМИ.

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Что известно о взрывах

Сообщают, что в Подольске Московской области прогремел взрыв на подстанции, после чего там возникло сильное задымление. Эти данные подтверждают видео, которые очевидцы успели знать на видео.

В Московской области произошел взрыв: видео

В нескольких районах города исчезла электроэнергия. Также не курсируют троллейбусы.

Какова причина

По официальным данным местных властей, на объекте "произошло короткое замыкание" и начался пожар. Якобы из строя вышел масляный выключатель на подстанции.

Администрация Подольска сообщила о подключении резервной схемы электроснабжения.

Взрыв произошел на подстанции: видео

Взрывы в России: актуально

  • В России утром 2 апреля заявили, что впервые с начала полномасштабной войны дроны атаковали Татарстан. Там сообщают, что два БпЛА якобы прилетели на заводы в Елабуге и Нижнекамске.
  • К слову, по меньшей мере 7 российских НПЗ в первом квартале 2024 года остановили работу из-за ударов беспилотников, которые запускают украинские силы. Это привело к потере 7% мощностей от общего объема переработки нефти в России.

Автор: Анастасія Лукашевська