В подмосковном Подольске прогремел взрыв на подстанции, часть районов без света
В Подмосковье произошел взрыв на подстанции рядом с железнодорожной станцией "Подольск". Как следствие, несколько районов города остались без света, остановился электротранспорт.
О взрыве и проблемах с электроснабжением сообщили российские СМИ.
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Что известно о взрывах
Сообщают, что в Подольске Московской области прогремел взрыв на подстанции, после чего там возникло сильное задымление. Эти данные подтверждают видео, которые очевидцы успели знать на видео.
В Московской области произошел взрыв: видео
В нескольких районах города исчезла электроэнергия. Также не курсируют троллейбусы.
Какова причина
По официальным данным местных властей, на объекте "произошло короткое замыкание" и начался пожар. Якобы из строя вышел масляный выключатель на подстанции.
Администрация Подольска сообщила о подключении резервной схемы электроснабжения.
Взрыв произошел на подстанции: видео
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