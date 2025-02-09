Около 15:30 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистики с востока для ряда областей. Тревога была объявлена, в частности, на Полтавщине, передает 24 Канал.

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В Полтавской области были взрывы

Около 16:00 военные сообщили о движении скоростной цели в Сумской области в направлении Полтавщины. Уже через мгновение стало известно о нахождении вражеского снаряда на Полтавщине и его движении в юго-западном направлении.

Около 16.04 мониторы написали о взрыве в районе Миргорода. Предварительно, по городу был нанесен баллистический удар.

К слову, примерно в тот же период времени взрывы были слышны в Запорожье и в Сумах.

Напомним, что в ночь на 9 февраля Россия совершила дроновую атаку на Украину. Противник запустил более 150 БПЛА с разных направлений. По состоянию на 9 утра ПВО сбили 70 беспилотников. Еще 74 беспилотника-имитатора — локационно потеряны.