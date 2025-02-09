Близько 15:30 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістики зі сходу для низки областей. Тривогу було оголошено, зокрема, на Полтавщині, передає 24 Канал.

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На Полтавщині були вибухи

Близько 16:00 військові повідомили про рух швидкісної цілі на Сумщині в напрямку Полтавщини. Вже за мить стало відомо про перебування ворожого снаряду на Полтавщині та його рух в південно-західному напрямку.

Близько 16:04 монітори написали про вибух у районі Миргорода. Попередньо, по місту було завдано балістичного удару.

До слова, приблизно в той самий період часу вибухи було чути на Запоріжжі та в Сумах.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 лютого Росія здійснила дронову атаку на Україну. Противник запустив понад 150 БпЛА з різних напрямків. Станом на 9 ранку ППО збили 70 безпілотників. Ще 74 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.