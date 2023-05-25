На двое суток задержали колонну вражеской техники, – воин ВСУ о последствиях подрыва железной дороги в Крыму

Во временно оккупированном Крыму регулярно происходят взрывы на объектах, которые используют оккупанты. Недавно один такой взрыв существенно задержал движение большой колонны российской военной техники.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, крымский активист Василий Самойлов. По его словам, это была успешная работа наших партизан.

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Не первая операция украинских партизан

Взрыв, который произошел на железнодорожном пути 18 мая, был очень мощным. По информации Самойлова, было повреждено около 15 метров железнодорожного пути, что полностью остановило движение на этом участке. Самое важное, что в этот день должна была двигаться большая колонна российской техники из Севастополя в Симферополь.

"Помимо огромного психологического и информационного влияния, эта операция имела еще и военное – на двое суток задержалось перемещение колонны, что дало определенное преимущество Вооруженным Силам Украины и мы уже получили определенные результаты", – заявил военный ВСУ.

Василий Самойлов о диверсиях украинских партизан в Крыму: смотреть видео

Самойлов также добавил, что это не первая успешная работа партизан. За несколько месяцев до этого под Бахчисараем также была проведена успешная диверсия партизан. Правда, взрыв не был столь сильным – вырвало только ориентировочно 2 метра железной дороги. Но даже это позволило прекратить железнодорожное сообщение на некоторое время.

Что известно о последних взрывах в Крыму