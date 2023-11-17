В Волгограде горел завод по производству радиаторов: есть раненые
В Волгограде дважды в день гремели мощные взрывы. В результате произошел пожар на заводе, который занимается производством радиаторов.
О взрывах и пожаре сообщили сначала российские телеграмм-каналы. Известно о раненых.
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Что случилось
Взрыв произошел в Волгограде на заводе по производству радиаторов "Форте Пром ГмбХ". По предварительной версии, на заводе загорелось скопление алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия.
В результате взрыва произошел пожар / Фото из телеграмм-каналов
Площадь горения составляла около 20 квадратных метров. По крайней мере, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.
Ранены два человека
В результате взрыва ранения получили два человека. Отмечают, что пострадавшие при взрыве на заводе мужчины 29 и 32 лет доставлены в больницу. Их состояние средней тяжести.
Взрыв в российском Волгограде: видео
В России обещают расследовать инцидент
Российские СМИ сообщили, что прокуратура Красноармейского района и районный следственный отдел Следственного России начали проверку по факту чрезвычайного происшествия.
В то же время отмечают, что в прошлом году в октябре на этом же заводе произошел взрыв алюминиевой пудры. Тогда в результате взрыва погиб человек, еще двое работников получили ранения.
Частые пожары в стране-агрессоре
- Заметим, что с самого начала полномасштабного вторжения в России участились взрывы и пожары.
- Так, только минувшей ночью, 16 ноября, под Волгоградом уже фиксировали масштабный пожар на территории воинской части. Местные жители также сообщили о звуках взрывов.