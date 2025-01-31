Взрыв на заводе в Испании: в Rheinmetall ответили, есть ли признаки теракта
Накануне на испанском заводе по производству боеприпасов, принадлежащем дочерней компании немецкого концерна Rheinmetall, произошел взрыв.
В пятницу, 31 января, в компании ответили, было ли это попыткой теракта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Был ли взрыв на заводе Rheinmetall терактом
Немецкий производитель оружия Rheinmetall заявил, что нет доказательств того, что взрыв на заводе по производству боеприпасов на юго-востоке Испании был терактом. Сейчас, согласно обнародованной информации, местные правоохранители продолжают расследовать причину взрыва.
Компания не видит доказательств атаки,
– заявила компания в комментарии Reuters.
По данным компании, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере 6 человек. Известно, что один из них получил серьезные травмы. Еще один человек сейчас находится в средней степени тяжести. Четверо других получили легкие повреждения.
Напомним, сообщалось, что взрыв 30 января вызвал два масштабных пожара и привел к травмированию мужчин в возрасте от 30 до 52 лет. Возгорание уничтожило около 3 тысяч квадратных метров кустарников. Оба пожара уже взяты под контроль.