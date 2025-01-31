У п'ятницю, 31 січня, у компанії відповіли, чи було це спробою теракту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які готували серію терактів на Одещині

Чи був вибух на заводі Rheinmetall терактом

Німецький виробник зброї Rheinmetall заявив, що немає доказів того, що вибух на заводі з виробництва боєприпасів на південному сході Іспанії був терактом. Наразі, згідно з оприлюдненою інформацією, місцеві правоохоронці продовжують розслідувати причину вибуху.

Компанія не бачить доказів атаки,

– заявила компанія у коментарі Reuters.

За даними компанії, внаслідок інциденту поранення отримали щонайменше 6 людей. Відомо, що один з них дістав серйозні травми. Ще одна особа зараз перебуває у середньому ступені тяжкості. Четверо інших отримали легкі пошкодження.

Нагадаємо, повідомлялося, що вибух 30 січня спричинив дві масштабні пожежі та призвів до травмування чоловіків віком від 30 до 52 років. Загоряння знищило близько 3 тисяч квадратних метрів чагарників. Обидві пожежі вже взяті під контроль.