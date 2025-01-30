Взрыв на заводе Rheinmetall в Испании: компания поставляла снаряды в Украину

Шесть человек получили ранения в результате взрыва на заводе Rheinmetall в Испании, который поставляет артиллерийские снаряды на Украину. Инцидент произошел 30 января на предприятии, специализирующемся на производстве боеприпасов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой Infobae. Взрыв вызвал два масштабных пожара и привел к травмированию мужчин в возрасте от 30 до 52 лет.

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Инцидент на испанском заводе

Взрыв произошел на заводе, специализирующемся на производстве артиллерийских боеприпасов, минометных снарядов и ракетных установок. После сигнала тревоги на место происшествия прибыла пожарная служба, полиция и экологи.

Пострадали шестеро мужчин в возрасте от 30 до 52 лет, пятеро из них были госпитализированы с ожогами и травмами. Взрыв вызвал два пожара, которые уничтожили около 3000 квадратных метров кустарников. Оба пожара уже взяты под контроль.

Испанские власти начали расследование инцидента.

К слову, ранее Минобороны Украины заказало у Rheinmetall 180 тысяч 35-мм боеприпасов для установок Gepard.



Немецкая компания Rheinmetall уже получила заказ на 300 тысяч боеприпасов в 2023 году и поставляет на Украину современные системы ПВО.