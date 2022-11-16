В Орловской области нефтебазу посетил "хлопок": власти говорят о беспилотнике

Утро 16 ноября стало беспокойным для жителей Орловской области. Известно о том, что свежий "хлопок" подвезли на местную нефтебазу.

Удивительным образом объекты, которые враг может использовать для войны против Украины, продолжают самоликвидироваться. Такая судьба постигла нефтебазу в Орловской области, на которой под утро зафиксировали взрыв, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Говорят, нефтебазу атаковали дронами

Как сообщают в телеграм-канале monitor, данная нефтебаза поражена беспилотником. Там отмечают, что расположена она в Орловской области, в 170 километрах от границы с Украиной. То есть летательный аппарат каким-то чудом сумел обойти героическую ПВО России, пролетая по Белгородской и Курской областям. Или по Брянской, если его запустили, например, из Беларуси, и дрон просто потерялся.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков отметил, что "хлопок" подвезли около 4 утра 16 ноября. По его словам, подрыв нефтебазы произошел в селе Стальной Конь. А совершили его с помощью БпЛА. Представитель власти добавил, что в результате этого никто не пострадал. В то же время на месте попадания работают оперативные службы.

Ситуация в России становится более напряженной

Начнем с того, что в Белгороде и Севастополе россияне в панике готовят бомбоубежища. К примеру, в том же Севастополе планируют организовывать укрытия в торговых центрах, а также в крупных магазинах. Между тем, в Белгороде появится интерактивная карта с местами, где можно пересидеть вероятную угрозу с неба.

В то же время, сами же россияне понимают, что в войне против Украины им не победить. И хотя они могут похвастаться гораздо большим количеством техники, она ни на что не способна. Это признал в одном из телешоу так называемый эксперт. Он отметил, что хоть в России 2000 гаубиц, а у Украины – всего 20, их вооружение просто не работает.

Добавим, что накануне в Подольске вспыхнул завод. На нем, отметим, производили детали для военной техники. Сам объект расположен под Москвой, а произошло это 14 ноября.

В тот же день мы получили хорошие известия об охваченных огнем российских цистернах с дизелем. Вспыхнули они в селе Козинка в Грайворонском городском округе. Заметим, что расположен этот населенный пункт вблизи границы в Белгородской области.

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