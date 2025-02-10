Теракт возле здания ТЦК в Павлограде: трем подозреваемым избрали меры пресечения

Трем гражданам, подозреваемым во взрывах возле админздания Павлоградского РТЦК и СП, избрали меры пресечения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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Подозреваемым избрали меры пресечения

В понедельник, 10 февраля, в прокуратуре сообщили, что 3 гражданам, которые подозреваются во взрывах возле админздания Павлоградского РТЦК и СП, избрали меры пресечения.

Как отмечается, меры пресечения предусматривают содержание под стражей без возможности внести залог.

Указывается, что следствие продолжается.

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Напомним, что о том, что возле здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв, стало известно 2 февраля.

Отметим, что в последнее время в Украине участились подрывы взрывных устройств возле ТЦК. Все, что об этом известно, читайте в материале 24 Канала.