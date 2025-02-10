Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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Підозрюваним обрали запобіжні заходи

В понеділок, 10 лютого, у прокуратурі повідомили, що 3 громадянам, які підозрюються у вибухах біля адмінбудівлі Павлоградського РТЦК та СП, обрали запобіжні заходи.

Як зазначається, запобіжні заходи передбачають тримання під вартою без можливості внести заставу.

Вказується, що слідство триває.

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Нагадаємо, що про те, що біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух, стало відомо 2 лютого.

Зазначимо, що останнім часом в Україні почастішали підриви вибухових пристроїв біля ТЦК. Усе, що про це відомо, читайте в матеріалі 24 Каналу.