Взрыв на Ровненщине унес жизни 2 человек: это могла быть граната

В Здолбунове, что в Ровненской области, произошел трагический случай. В результате взрыва неизвестного предмета погибли 2 мужчин.

Сообщение о взрыве поступило в милицию 10 февраля около 21:00. Они оперативно выехали к частному дому на улице Виллы-3.

Читайте также Закрыл собой от гранаты: на Николаевщине военный спас побратима

Погиб владелец дома и его знакомый

Полицейские обнаружили на месте взрыва 2 жертв. По предварительной информации, это 39-летний владелец дома и его 46-летний знакомый. На место прибыли руководство и следственно-оперативная группа, а также взрывотехники.

Правоохранители еще не знают, какой именно предмет взорвался и привел к гибели мужчин. Это будут устанавливать в ходе расследования.

Как пишет "Ровно Вечернее", от взрыва в доме повылетали окна. По предварительной информации, трагедия могла произойти из-за взрыва гранаты.

В Здолбунове прогремел взрыв: смотрите видео с места происшествия

Другие жуткие случаи в Украине