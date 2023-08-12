Не истребители: Олевский предположил, что действительно делали на заводе в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде в Московской области 9 августа прогремел взрыв на оптико-механическом заводе. По некоторым данным, там якобы разрабатывали определенный бомбардировщик. Но там невозможно было это делать, ведь сумма тендера, которую выиграл этот завод, была маленькой.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский, предположив, что максимум там могли разрабатывать специальное покрытие для кабины самолета. Все, чтобы кабины пилотов были малозаметны для радаров.

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"Могли, например, разрабатывать какой-нибудь оптический прибор или радарную часть. Вероятно, могли. Думаю, не весь истребитель. Там говорится о десятках миллионов рублей – нельзя за эти деньги построить ничего большого", – сказал Олевский.

Взрыв на заводе был такой, как будто бы там был пороховой склад или было много взрывчатки. Ведь ни один истребитель так взорваться не может. По словам российского оппозиционного журналиста, по некоторым данным, там были уничтожены 4 здания.

Сейчас разбор завалов продолжается. Есть информация об 11 пропавших без вести людях. Хотя их там могло находиться гораздо больше. Однако не у всех может быть российское гражданство и родственники.

Скорее всего, считает российский оппозиционный журналист, там было пиротехническое предприятие, производившее салюты, в частности, для российской армии. Те, которыми стреляют на 9 мая из гаубиц Д-30.

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Чем могли заниматься на заводе

На этот завод в Сергиевом Посаде был секретный уровень допуска. Можно предположить, что там могли вынимать из старых снарядов старый просроченный прах. Ведь в России это нормальная практика – не производить новые снаряды, а перерабатывать старые.

Сейчас в стране-агрессоре заводов, производящих боеприпасы, немного. Они работают в 3 смены.

"Ведь Россия в голове у Путина готовилась к войне, а в системе, которую он построил, готовилась к переезду на Мальту некоторого количества людей, которые занимались и занимаются коррупцией по всей стране", – отметил редактор издания "The Insider".

Бывшие военные предприятия "распилили" и предоставляли эти территории для застройки.

Эту войну задумали давно, десятки лет (назад – 24 Канал), но людям объявили, что она будет через 3 недели и быстро начали переводить экономику на военные рельсы. Думали, что обойдется 3 днями и салютными шашками. А оказалось, что придется воевать по-настоящему,

– добавил российский оппозиционный журналист.

По всей вероятности, металлические болванки для взрывчатки уже не производят, ведь производство и технологии потеряли. Поэтому эти металлические конструкции начиняют новым порохом и отправляют на фронт.

"Есть предположение, что в Сергиевом Посаде был один из таких небольших заводов, где из старых снарядов доставали все, чтобы болванки отправлять на военные предприятия для того, чтобы начинять и делать "новыми", – сказал редактор издания "The Insider".

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