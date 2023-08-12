Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський, припустивши, що максимум там могли розробляти спеціальне покриття для кабіни літака. Усе, щоби кабіни пілотів були малопомітними для радарів.

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"Могли, наприклад, розробляти якийсь оптичний прилад чи радарну частину. Ймовірно, могли. Думаю, не увесь винищувач. Там мовиться про десятки мільйонів рублів – не можна за ці гроші побудувати нічого великого", – сказав Олевський.

Вибух на заводі був такий, як нібито там був пороховий склад або було багато вибухівки. Адже жоден винищувач так вибухнути не може. За словами російського опозиційного журналіста, за деякими даними, там були знищені 4 будівлі.

Нині розбір завалів досі продовжується. Є інформація про 11 зниклих безвісти людей. Хоча їх там могло перебувати значно більше. Однак, не у всіх може бути російське громадянство та родичі.

Найімовірніше, вважає російський опозиційний журналіст, там було піротехнічне підприємство, яке виготовляло салюти, зокрема, для російської армії. Ті, якими стріляють на 9 травня з гаубиць Д-30.

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Чим могли займатися на заводі

На цей завод у Сергієвому Посаді був секретний рівень допуску. Можна припустити, що там могли виймати зі старих снарядів старий протермінований порох. Адже в Росії це нормальна практика – не виготовляти нові снаряди, а перероблювати старі.

Нині у країні-агресорці заводів, які виготовляють боєприпаси, небагато. Вони працюють у 3 зміни.

"Адже Росія у голові у Путіна готувалася до війни, а в системі, яку він побудував, готувалася до переїзду на Мальту деякої кількості людей, які займалися та займаються корупцією по всій країні", – зауважив редактор видання "The Insider".

Колишні військові підприємства "розпилювали" та надавали ці території для забудови.

Цю війну задумали давно, десятки років (тому – 24 Канал), але людям оголосили, що вона буде за 3 тижні й швидко почали переводити економіку на воєнні рейки. Думали, що обійдеться 3 днями й салютними шашками. А виявилося, що доведеться воювати по-справжньому,

– додав російський опозиційний журналіст.

Ймовірно, металеві болванки для вибухівки вже не виробляють, адже виробництво та технології втратили. Тому ці металеві конструкції начиняють новим порохом та відправляють на фронт.

"Є припущення, що в Сергієвому Посаді був один із таких заводів невеликих, де зі старих снарядів діставали все, щоби болванки відправляти на військові підприємства для того, аби начиняти та робити "новими", – сказав редактор видання "The Insider".

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