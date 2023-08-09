Взорванный в Сергиевом Посаде завод участвовал в разработке "стелс"-бомбардировщика "Посланник"
Источник:"Агентство. Новости"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утверждал, что Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде якобы производил пиротехнику и уже давно не имел отношения к оптике и механике. Однако журналисты проанализировали сайт государственных закупок и разоблачили представителя российских властей на лжи.
После полномасштабного вторжения России в Украину в стране-агрессорке прекратили публикацию государственных контрактов этого предприятия. Однако россияне не убрали с сайтов старые записи.
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Чем на самом деле занимался завод в Подмосковье
Как пишет издание, это предприятие поставляет оптику российским силовикам. Речь идет о биноклях и дозиметрах для росгвардейцев. Также завод с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".
Российские власти выделили 69 миллионов рублей на выполнение составной части опытно-конструкторской работы. Срок выполнения контракта – 2027 год.
Заказчиком работ выступил национальный исследовательский институт "Экран" (Самара), занимающийся разработкой оборудования для военной авиации. Главный исполнитель проекта – компания "Туполев", госзаказчик – минобороны России. Согласно контракту, следить за работами должны военные представительства минобороны №1205 (Сергеев Посад) и №684 (Самара), отвечающие за контроль качества и приемку продукции для ведомства,
– пишут СМИ.
К слову, у этого завода есть еще одно предназначение. Как пишет InformNapalm, предприятие также производит комплексы обнаружения лазерного излучения для вертолетов Ка-52. Они помогают определить наведение на вертолет средств поражения, в частности ракет ПТРК с лазерным наведением.
Что известно о "стелс"-бомбардировщике "Посланник"
"Туполев" разрабатывает этот самолет для минобороны страны-агрессорки с 2009 года. Дальний бомбардировщик-ракетоносец спроектирован по схеме "летающее крыло".
Кремлевские СМИ ранее утверждали, что этот самолет якобы будет иметь технологии и материалы, снижающие заметность, а также новейшие средства связи и РЭБ. А еще он будто бы будет способен нести стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и гиперзвуковое оружие.
В 2019 году заместитель Сергея Шойгу Алексей Криворучко обещал, что "Посланник" поступит на вооружение до 2027 года и будто бы станет заменой для Ту-22, Ту-95 и Ту-160 благодаря большому арсеналу высокоточных средств поражения.
Таким пропаганда Кремля рисует самолет "Посланник" / Фото из соцсетей
Другие новости о "хлопке" в Сергиевом Посаде
- В Московской области в 11.00 9 августа было громко. После взрыва на заводе в зданиях вылетели окна. В некоторых домах, расположенных рядом с предприятием, снесло межкомнатные перегородки.
- Местные власти попытались успокоить россиян. По "официальной" версии, взрыв якобы произошел на складе фейерверков из-за "человеческого фактора". Также существуют версии об атаке беспилотника и нарушении технологического процесса на заводе.
- Военный эксперт Андрей Крамаров в разговоре с 24 Каналом прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что взрыв прогремел на абсолютно военном объекте. По его словам, там производили оптические прицелы, тепловизоры и головки самонаведения ракет, бинокли, а также приборы ночного видения.